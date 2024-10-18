Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan kardeşi Cansu için duygusal paylaşım
Survivor yarışmasında büyük bir hayran kitlesine ulaşan Aleyna Kalaycıoğlu, Instagram hesabından kardeşinin doğum gününü kutladı.
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2021 yılında katıldığı Survivor'la geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aleyna Kalaycıoğlu kardeşi Cansu'nun doğum gününü kutladı.
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Instagram hesabından paylaşım yapan Kalaycıoğlu, "Nice yaşlara ablam sana sahip olduğum için çok şanslıyım. İyi ki benim kardeşimsin. Allah'ım sana şifa versin' yazdı.
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KALAYCIOĞLU KARDEŞİNİN DURUMUNU ANLATMIŞTI
Kalaycıoğlu süreci şöyle anlatmıştı: Cansu sizin benim gibi bireydi. 10 - 11 yaşındayken doktor hatası yüzünden engelli kaldı.
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Şu anda konuşamıyor ve hareket edemiyor. 90 dakika kalbi durdu. Cansu'nun bilinci yerinde. Sabah kalktığında mesela kahve içmek istiyor.