Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan kardeşi Cansu için duygusal paylaşım

Survivor yarışmasında büyük bir hayran kitlesine ulaşan Aleyna Kalaycıoğlu, Instagram hesabından kardeşinin doğum gününü kutladı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan kardeşi Cansu için duygusal paylaşım - Resim : 1

2021 yılında katıldığı Survivor'la geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aleyna Kalaycıoğlu kardeşi Cansu'nun doğum gününü kutladı.

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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan kardeşi Cansu için duygusal paylaşım - Resim : 2

Instagram hesabından paylaşım yapan Kalaycıoğlu, "Nice yaşlara ablam sana sahip olduğum için çok şanslıyım. İyi ki benim kardeşimsin. Allah'ım sana şifa versin' yazdı.

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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan kardeşi Cansu için duygusal paylaşım - Resim : 3

KALAYCIOĞLU KARDEŞİNİN DURUMUNU ANLATMIŞTI

Kalaycıoğlu süreci şöyle anlatmıştı: Cansu sizin benim gibi bireydi. 10 - 11 yaşındayken doktor hatası yüzünden engelli kaldı.

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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan kardeşi Cansu için duygusal paylaşım - Resim : 4

Şu anda konuşamıyor ve hareket edemiyor. 90 dakika kalbi durdu. Cansu'nun bilinci yerinde. Sabah kalktığında mesela kahve içmek istiyor. 