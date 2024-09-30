Survivor All Star’ın eski yarışmacıları Mert Öcal ile Sude Burcu evlendi

Survivor All Star 2022'ye aşklarıyla damga vuran Mert Öcal ve Sude Burcu dünyaevine girdi. Eski Survivor yarışmacıları ikiliyi yalnız bırakmadı.
'ÇOK HEYECANLI, GARİP DUYGULAR'
Sude Burcu, "Çok heyecanlı, garip duygular. Bunca sevdiğimiz insanın bizim için burada olması heyecan verici. Uzun zamandır bugünü hayal ediyorduk." dedi. Gelinliğiyle ilgili Sude Burcu, "Özel yaptırmadım. Sade bir şey tercih ettiğim için bulmam kolay oldu" açıklamasında bulundu.
"EVLİLİKTEN YILLARCA KAÇTIM"
Mert Öcal, "Evlilikten yıllarca kaçtım kaçtım kaçamadığım noktada Sude ile karşılaştım. Gerçekten doğru kişiyle yapıldığında evlilik dünyanın en güzel şeyi. İnşallah bundan sonra da hayatımıza huzurlu, mutlu şekilde devam ederiz. Balayı planımız şu an yok. " ifadelerini kullandı.