Survivor All Star’ın eski yarışmacıları Mert Öcal ile Sude Burcu evlendi

'ÇOK HEYECANLI, GARİP DUYGULAR'

Sude Burcu, "Çok heyecanlı, garip duygular. Bunca sevdiğimiz insanın bizim için burada olması heyecan verici. Uzun zamandır bugünü hayal ediyorduk." dedi. Gelinliğiyle ilgili Sude Burcu, "Özel yaptırmadım. Sade bir şey tercih ettiğim için bulmam kolay oldu" açıklamasında bulundu.