Survivor Cemal Can Canseven'den görenleri şaşırtan yeni imaj!

Katıldığı Survivor yarışmasından sonra geniş bir hayran kitlesine ulaşan Cemal Can Canseven imaj değişikliğine gitti.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Survivor Cemal Can Canseven'den görenleri şaşırtan yeni imaj! - Resim : 1

2020'de Survivor'a katıldıktan sonra şampiyon olan Cemal Can Canseven sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında geliyor.

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Survivor Cemal Can Canseven'den görenleri şaşırtan yeni imaj! - Resim : 2

Instagram hesabından sürekli paylaşım yapan fenomen isim imaj değişikliğine gitti.

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Survivor Cemal Can Canseven'den görenleri şaşırtan yeni imaj! - Resim : 3

Yeni halini Instagram hesabından paylaşan Canseven, "Sakın bıyıklarıma laf etmek yok" ifadelerini kullandı.

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Survivor Cemal Can Canseven'den görenleri şaşırtan yeni imaj! - Resim : 4

İşte Cemal Can Canseven'in yeni imajı