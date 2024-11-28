Survivor Cemal Can Canseven'den görenleri şaşırtan yeni imaj!
Katıldığı Survivor yarışmasından sonra geniş bir hayran kitlesine ulaşan Cemal Can Canseven imaj değişikliğine gitti.
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2020'de Survivor'a katıldıktan sonra şampiyon olan Cemal Can Canseven sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında geliyor.
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Instagram hesabından sürekli paylaşım yapan fenomen isim imaj değişikliğine gitti.
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Yeni halini Instagram hesabından paylaşan Canseven, "Sakın bıyıklarıma laf etmek yok" ifadelerini kullandı.
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İşte Cemal Can Canseven'in yeni imajı