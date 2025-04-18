Survivor İsmail Balaban, Türkiye ödülünü kazandı! Eşi gözyaşlarına boğuldu
Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2025 yarışmasında bu hafta 5 kazanının 24 saatliğine Türkiye’ye ailesine gideceğini açıkladı. Ünlü sunucu Türkiye bileti için son ismin seyirci ve yarışmacı oylamalarıyla belirleneceğini söyledi. Oylama sonucu kazanan İsmail oldu. Eşinin İstanbul'a geleceğini öğrenen eski Survivor yarışmacısı İlayda Şeker gözyaşlarına boğuldu.
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TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star 2025 heyecanla takip ediliyor. Acun Ilıcalı bu hafta 5 kazanının 24 saatliğine Türkiye’ye ailesine gideceğini açıkladı.
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Önceki bölümlerde Survivor Türkiye ödülünü kazananlar, Batuhan Gökgöz, Almeda ve Yusuf olmuştu. Dün akiam Türkiye'de gidecek 5. ismi belirlemek için Dominik'ten canlı yayın yapıldı.
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Acun Ilıcalı Türkiye bileti için son ismin seyirci ve yarışmacı oylamalarıyla belirleneceğini söyledi. Oylama sonucu kazanan İsmail oldu.
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İsmail'in eşi İlayda Şeker, sosyal medyadan takipçilerinden anket için destek istedi. Eşinin İstanbul'a geleceğini öğrenen eski Survivor yarışmacısı İlayda Şeker gözyaşlarına boğuldu.