Survivor şampiyonu Hilmi Cem İntepe'den romantik evlenme teklifi
Yeteneksiniz Türkiye ve Survivor yarışmalarından tanınan, oynadığı filmlerle adını hafızalara kazıyan Hilmi Cem İntepe sevgilisi Pırıl Atasev'e evlenme teklifi etti ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Son olarak Survivor All Star 2024'te boy gösteren oyuncu Hilmi Cem İntepe, uzun süredir Pırıl Atasev ile aşk yaşıyor.
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Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Hilmi Cem İntepe, evlilik yolunda ilk adımı attı.
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Survivor şampiyonu İntepe, Londra'da sevgilisine evlenme teklif etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan İntepe, "Evet dedi" ifadesini yazdı. Ünlü ismin sevgilisinin önünde diz çöktüğü görüldü.
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Paylaşım kısa sürede sosyal medyada birçok yorum ve beğeni aldı. Kullanıcılar İntepe ve nişanlısına mutluluk diledi.