Survivor şampiyonu Hilmi Cem İntepe'den romantik evlenme teklifi

Yeteneksiniz Türkiye ve Survivor yarışmalarından tanınan, oynadığı filmlerle adını hafızalara kazıyan Hilmi Cem İntepe sevgilisi Pırıl Atasev'e evlenme teklifi etti ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Elele Online

Elele Online
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Survivor şampiyonu Hilmi Cem İntepe'den romantik evlenme teklifi - Resim : 1

Son olarak Survivor All Star 2024'te boy gösteren oyuncu Hilmi Cem İntepe, uzun süredir Pırıl Atasev ile aşk yaşıyor.  

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Survivor şampiyonu Hilmi Cem İntepe'den romantik evlenme teklifi - Resim : 2

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Hilmi Cem İntepe, evlilik yolunda ilk adımı attı.  

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Survivor şampiyonu Hilmi Cem İntepe'den romantik evlenme teklifi - Resim : 3

Survivor şampiyonu İntepe, Londra'da sevgilisine evlenme teklif etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan İntepe, "Evet dedi" ifadesini yazdı. Ünlü ismin sevgilisinin önünde diz çöktüğü görüldü.

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Survivor şampiyonu Hilmi Cem İntepe'den romantik evlenme teklifi - Resim : 4

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada birçok yorum ve beğeni aldı. Kullanıcılar İntepe ve nişanlısına mutluluk diledi. 