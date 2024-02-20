Survivor yarışmacısı Bozok'un gençliği herkesi kendine hayran bıraktı

Bozok'un açıklamaları gündem yaratırken, bir Twitter kullanıcısı Bozok'un gençlik fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Fotoğrafın altına ise, 'Bozok babam Survivor'a bu yaşındayken katılsaymış kesin şampiyon olurmuş. Şu yakışıklılığa bakar mısınız ya? Ay gerçekten aşık oldum' yazdı.