Survivor yarışmacısı Bozok'un gençliği herkesi kendine hayran bıraktı
Survivor All Star kadrosunun yıldız isimlerinden Bozok'un gençlik fotoğrafları ortaya çıktı. Bozok'un fotoğraflarına sosyal medyada beğeni yağdı.
Survivor'da oldukça tartışmalı geçen son ada konseyinde yaptığı çıkışla gündeme gelen Bozok, açıklamasıyla herkesi şaşırtmıştı.
Bozok, arkadaşlarının ve kendisinin üniversite eğitimlerinden bahsederken "Ben Hawaii'de profesyonel sörfçüyüm, aklı başında insanlarız" diyerek yaşanan tartışmalara anlam veremediğini dile getirmişti.
Bozok'un açıklamaları gündem yaratırken, bir Twitter kullanıcısı Bozok'un gençlik fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.
Fotoğrafın altına ise, 'Bozok babam Survivor'a bu yaşındayken katılsaymış kesin şampiyon olurmuş. Şu yakışıklılığa bakar mısınız ya? Ay gerçekten aşık oldum' yazdı.
Bozok yakışıklılığıyla herkesi kendine hayran bıraktı. Sosyal medyada da, ''Çağla Şikel haklıymış, yabancı filmlerdeki serseri başrollere benziyor, yuh be ne yakışıklı'' gibi yorumlar yapıldı.
Ayrıca Bozok, bir dönem Çağla Şikel ile birliktelik yaşamış.