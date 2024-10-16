Survivor yarışması ile tanınan Hasan Yalnızoğlu hayatını kaybetti

Acun Ilıcalı Hasan Yalnızoğlu'nun vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli arkadaşımız Hasan Yalnızoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.