Survivor yarışması ile tanınan Hasan Yalnızoğlu hayatını kaybetti
Pankreas kanseri ile mücadele eden Survivor yarışmacısı, oyuncu ve dansçı Hasan Yalnızoğlu, 50 yaşında hayatını kaybetti.
Oyuncu, dansçı ve sporcu Hasan Yalnızoğlu, 50 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören Yalnızoğlu, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Sanat dünyasını derinden üzen bu kaybı, menajer Tümay Özokur sosyal medya üzerinden duyurdu.
Acun Ilıcalı Hasan Yalnızoğlu'nun vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli arkadaşımız Hasan Yalnızoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin tanınmış dans gruplarından Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi'nde baş dansçı olarak büyük başarılar kazanan Yalnızoğlu, televizyon dünyasında da tanınmış bir isimdi.