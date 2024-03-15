Survivor Yunus Emre'nin acı kaybı: Baba olacağını öğrenmişti...
Survivor'nu en hırslı yarışmacılarından biri olan Yunus Emre, geçtiğimiz gün iletişim ödülünde baba olacağı haberini almıştı. Bugün ise Yunus Emre'nin eşi Beria Özden sosyal medya hesabından bebeklerini kaybettiklerini açıkladı.
Survivor Yunus Emre son bölümde, baba olacağı haberini almıştı. Eşinin müjdeli haberi aldığı anların sosyal medyada gündem olmasının ardından bugün kötü bir haber geldi.
''BABA MI OLUYORUM ŞAKA MI?''
Mutluluğunu takım arkadaşlarıyla birlikte yaşayan fenomen yarışmacı Yunus Emre yayın esnasında, "Baba mı oluyorum şaka mı? Dünyalar güzeli karım, Allah'ım çok şükür" ifadelerini kullanmıştı.
'KULLANDIĞIM İLAÇLAR GEBELİĞİMİ ETKİLEDİ'
Geçirdiği zor durumdan bahseden Beria Özden şu ifadeleri kullandı:
"Sosyal medya ortamı, gerilimi dolayısıyla antidepresan ve ağrı kesici kullanıyordum. Sağlık sıkıntılarım vardı zaten mide koruyucu vb. ilaçlar da ara ara kullanıyordum. Bu durum gebeliği etkiledi.''
''DİKKAT EDEMEDİM, ÇOK ÜZGÜNÜM''
''1 haftadır fazla ağrılarım vb. sorunlarım dolayısıyla gebelik sonlanmıştır. Bunu eşime kendim söylemek isterdim geç öğrendiğim için kendim dikkat edemedim çok üzgünüm. Kötü düşünenlerin umarım başına gelmez."