Survivor Yunus Emre'nin acı kaybı: Baba olacağını öğrenmişti...

'KULLANDIĞIM İLAÇLAR GEBELİĞİMİ ETKİLEDİ'

Geçirdiği zor durumdan bahseden Beria Özden şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya ortamı, gerilimi dolayısıyla antidepresan ve ağrı kesici kullanıyordum. Sağlık sıkıntılarım vardı zaten mide koruyucu vb. ilaçlar da ara ara kullanıyordum. Bu durum gebeliği etkiledi.''