Survivor'a veda eden Nagihan Karadere kimdir? Yaşı, boyu, burcu, mesleği...

Survivor 2022 All Star'da artık son viraja girildi. Survivor'ın 24 Haziran Cuma akşamı ekranlara gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı... Adaya veda eden isim Nagihan Karadere oldu... İnternette ise Nagihan Karadere'nin biyografisi merak edilenler arasında... Peki, Nagihan Karadere kimdir? Yaşı, boyu, burcu, mesleği... Karşnızda Nagihan Karadere'nin biyografisi...

Survivor All Star 2022 Cuma yeni bölümüyle ekranlara geldi. Survivor'da kim elendi? sorusu da ada konseyinde yanıtını buldu. Acun Ilıcalı bu hafta rakiplerinden daha az SMS oyunu alarak adaya veda eden ismin Nagihan olduğunu duyurdu.

NAGİHAN KARADERE ADAYA VEDA ETTİ

Acun Ilıcalı sonucu şu sözlerle açıkladı: Toplu oylamadaki sıralamay göre olan sonucu açıklıyorum. Survivor All Star'da bu tarihi sezonda tam anlamıyla tırnaklarıyla kazıya kazıya buralara kadar gelmiş, 30'a yarışmacı arasından son 6'ya kalmış, finale sadece 2 adım kala 3 aday yarışmacımızdan Nagihan, Ayşe ve Hikmet yapılan toplu oylamada diğer yarışmacılarımızdan daha az oy alarak Survivor All Star'daki şampiyonluk rüyasına bu akşam veda etmek zorunda kalacak, yarışmacımızın ismini açıklıyorum.

Survivor All Star'a bu akşam veda eden isim: Nagihan...

NAGİHAN KARADERE NELER SÖYLEDİ?

Nagihan Karadere ise "Söyleyecek bir şey yok, gerçekten çok büyük mücadeleler verdim. Karşılığını alamıyorsun bu mücadelenin, keşke finali görseydim, keşke sonu görseydim. Ama kısmet değilmiş. Öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Sayenizde çok güzel bir platformda bulundum. Tek üzüldüğüm konu kızımdan çok defa ayrı kaldım, sonuca gidemediğim için çok üzgünüm. Sonuç ne olursa olsun bizim elimizde değil. Sizin de elinizde değil. Tamamen seyircimizin elinde. Bana SMS gönderen herkese sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

ACUN ILICALI: EN BAŞARILI KADIN YARIŞMACI SENDİN

Acun Ilıcalı, "Açıkçası ben de üzgünüm. Survivor'ın bence bu sezon en başarılı kadın yarışmacısı sendin. Performansın tartışılacak gibi de değildi. Hepiniz çok seviliyorsunuz, inan sen de çok seviliyorsun. Daha önceki potalardan çıkmandan anlayabileceğin gibi... Çok ciddi bir kitle var arkanda. Ama bunun altını çizerek söylüyorum, olağanüstü taraftarlarımız var. Sizi çok ciddi destekliyorlar. Sen de defalarca oylamalardan çıktın. Ama öyle bir dönemdeyiz ki birisi diğerinden daha fazla oy alıyor. Çok değişik bir grup kaldı. Oy sayısı çok fazla ve bir sıralama olmak zorunda. Survivor'da sürprizlere alışkınız. Sonuca varamadın değil bence son 6'ya kadar bütün yarışmacılarımız aslında bu Survivor'ı olabilecek en üstün başarıyla tamamladı. Ki bu sezon için kimse bunun başarısız bir sonuç olduğunu söyleyemez.

Bu gönderiyi Instagram'da gör 𝙉𝙖𝙜𝙞𝙝𝙖𝙣 𝙆𝙖𝙧𝙖𝙙𝙚𝙧𝙚 (@nagihankaradere)'in paylaştığı bir gönderi

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

Nagihan Karadere, Survivor izleyicisinin yakından tanıdığı bir isim. Çünkü Survivor 2016'da Ünlüler adına yarışmış ve çeyrek finalde elenerek beşinci olmuştu. 2018 yılındaki Survivor All Star'da ise finale kalmış ve ikinciliğe ulaşmıştı. Yarışmanın internet sayfasında Nagihan Karadere'nin biyografisi şu şekilde yer alıyor:

Nagihan Karadere, 27 Aralık 984 tarihinde Osmaniye Kadirli'de doğdu. Türk kısa mesafe ve engelli koşucusu olan Nagihan Karadere, 400m engelli rekor derecesi 55.09 saniyedir. 2012 Londra olimpiyatlarında A barajını geçerek olimpiyatlarda yarışmıştır.

Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında yarıştı.

13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x 400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında ( Merve Aydın, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) gümüş madalya kazanmıştır gümüş madalya kazanan Türk millî takımında yer aldı, ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.

2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele eden Karadere, hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan elemelerde 4. seride yarışmak için pistteki yerini aldı. 4 numaralı kulvarda yerini aldıktan sonra tabanca sesini duymadan çok önce koşmaya başlayınca hakem tarafından yarış dışı bırakıldı.







NAGİHAN KARADERE'NİN BOYU, BURCU...

Wikipedia'da yer alan bilgilere göre Nagihan Karadere'nin boyu 1.73, burcu ise oğlak.

Bu gönderiyi Instagram'da gör 𝙉𝙖𝙜𝙞𝙝𝙖𝙣 𝙆𝙖𝙧𝙖𝙙𝙚𝙧𝙚 (@nagihankaradere)'in paylaştığı bir gönderi

NAGİHAN KARADERE'NİN INSTAGRAM HESABI

Nagihan Karadere Instagram'ı etkili şekilde kullanan isimlerden. Nagihan Karadere'nin Instagram hesabında 669 bin takipçisi bulunuyor.