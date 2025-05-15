Survivor'da tansiyon yükseldi! Batuhan'a temasta bulunan İsmail Balaban'ın cezası belli oldu
Survivor'da haftalar ilerledikçe heyecan daha da artmaya başladı. Dokunulmazlığı alan takım belli oldu. Oyunda İsmail ile Batuhan birbirine girdi. Ardından konseyde Acun Ilıcalı İsmail'in cezalarını açıkladı.
Survivor'da final yaklaştıkça sular durulmuyor. Yarışmada Almeda'nın ardından yeni bir şiddet olayı yaşandı. Bu kez İsmail Balaban yarışmacı arkadaşı Batuhan Karacakayayı yaka paça tutup itti, yetmedi o sinirle sürükledi.
Olay, takım arkadaşlarının müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı. Şaşkınlık yaratan bu anların ardından acil durum konseyi toplandı.
Konseyde, Acun Ilıcalı ve İsmail Balaban arasında sert bir diyalog yaşandı. Ilıcalı, “Bir yarışmacının yakasına yapışmak ve sürüklemek ciddi bir şiddettir. Gerekli cevabı vereceğiz.” diyerek tavrını net şekilde ortaya koydu.
Ada konseyinde konuşan İsmail Balaban, "Sadece Batuhan gelmeyince üstünden çektim ortaya, 'al 5 tane de sen at, atışa doy' diye. Sinirlendim tepkim evet fazla gereksiz bir tepkiydi, bunun farkındayım. Ama o an sınırlarımı aşmıştım. Amacım burada Batuhan'a şiddet uygulamak asla değil. Zaten böyle bir şey olma ihtimali de yok. Sadece orada hepsinin 1, 2, 3, 4, bitti abi niye atıyor falan demesi kızdırdı. 4,5 aydır hepimizin yaptığının dışında farklı bir olay yapmadım. Sonrasında çok sinirlendim" dedi.