Survivor'da tansiyon yükseldi! Batuhan'a temasta bulunan İsmail Balaban'ın cezası belli oldu

Ada konseyinde konuşan İsmail Balaban, "Sadece Batuhan gelmeyince üstünden çektim ortaya, 'al 5 tane de sen at, atışa doy' diye. Sinirlendim tepkim evet fazla gereksiz bir tepkiydi, bunun farkındayım. Ama o an sınırlarımı aşmıştım. Amacım burada Batuhan'a şiddet uygulamak asla değil. Zaten böyle bir şey olma ihtimali de yok. Sadece orada hepsinin 1, 2, 3, 4, bitti abi niye atıyor falan demesi kızdırdı. 4,5 aydır hepimizin yaptığının dışında farklı bir olay yapmadım. Sonrasında çok sinirlendim" dedi.