Survivor'da tüm finalistler belli oldu! İşte şampiyon adayları
Survivor'da büyük finale sayılı günler kala finalistler de netleşti. İlk finalist Batuhan, ikinci finalist Adem olmuştu. Peki, Survivor son finalist kim oldu ve kim elendi? İşte detaylar...
Survivor'da finale sayılı günler kala dün akşam son finalist de belli oldu. İlk final koltuğunu Batuhan, ikinci final koltuğunu ise Adem kazanmıştı.
Survivor'da 3. finalist olmak için Volkan, Ayşe ve Sevgi arasındaki düello mücadelesi oynandı ve son finalist Volkan oldu.
Volkan'ın final biletini alması sonrası Ayşe ve Sevgi düelloda karşı karşıya geldi. Düello oyununda galip gelen isim Ayşe olurken, Sevgi hayallerine veda etti.
Gözyaşlarına boğulan Sevgi, "Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Her şey çok güzeldi. Şu an buradan giderken 'keşke' demeyeceğim, çünkü savaştım. Ama olmadı, Ayşe'nin kısmetiymiş. Çok güzel bir sezon geçirdim. Olmadı, buraya kadarmış. Her şey için herkese çok teşekkür ederim. Daha fazlasını yapabilirdim ama her şey kader, kısmet" dedi.