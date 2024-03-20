Suzan Kardeş'ten Hıdırellez sevinci: Hayalim gerçek oldu

Seslendirdiği Balkan müzikleriyle tanınan şarkıcı Suzan Kardeş, 5 Mayıs'ta 'Suzan'ın Hıdırellez Festivali' gösterisiyle sahne almaya hazırlanıyor.

1 / 3
Suzan Kardeş'ten Hıdırellez sevinci: Hayalim gerçek oldu - Resim : 1

Ayrılsak da Beraberiz, Aziz ve son olarak Seksenler dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Suzan Kardeş, 5 Mayıs'ta hayaline kavuşuyor.

2 / 3
Suzan Kardeş'ten Hıdırellez sevinci: Hayalim gerçek oldu - Resim : 2

5 Mayıs'ta 'Suzan'ın Hıdırellez Festivali' adlı gösterisiyle sahnede olacak olan Suzan Kardeş, bununla ilgili duygularını paylaştı.

3 / 3
Suzan Kardeş'ten Hıdırellez sevinci: Hayalim gerçek oldu - Resim : 3

'HAYALİM GERÇEK OLDU'

Şarkıcı, oyuncu ve makyöz sanatçısı Suzan Kardeş, "32 yıl boyunca hiç ara vermeden yaptığım, benim Hıdırellez bahçem nihayet 'Hıdırellez Festivali' oluyor. Hayalim gerçek oldu. Sahnede orkestra arkadaşlarımla birlikte çok sürprizlerimiz olacak. Sahneme çok önemli sanatçı dostlarım katılacak. Herkesin anılarında kalacak bir etkinlik olacak." ifadelerini kullandı.