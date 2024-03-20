Suzan Kardeş'ten Hıdırellez sevinci: Hayalim gerçek oldu

'HAYALİM GERÇEK OLDU'

Şarkıcı, oyuncu ve makyöz sanatçısı Suzan Kardeş, "32 yıl boyunca hiç ara vermeden yaptığım, benim Hıdırellez bahçem nihayet 'Hıdırellez Festivali' oluyor. Hayalim gerçek oldu. Sahnede orkestra arkadaşlarımla birlikte çok sürprizlerimiz olacak. Sahneme çok önemli sanatçı dostlarım katılacak. Herkesin anılarında kalacak bir etkinlik olacak." ifadelerini kullandı.