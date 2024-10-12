Tan Taşçı'nın saplantılı hayranı kabusu oldu
Benim Gibi Olmayacak, Yıldızlar da Kayar, Rica Ederim, Ben Her Bahar Mutsuzum gibi birçok şarkının yıldızı Tan Taşçı, saplantılı hayranı Nurşan Ç. hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.
Nurşan Ç.’nin ısrarlı takip ve tacizleri nedeniyle psikolojik şiddete maruz kaldığını, huzur ve sükûnunun bozulduğunu ileri süren Tan Taşçı, savcılığa suç duyurusunda bulundu ve Aile Mahkemesi’nden 3 kez uzaklaştırma kararı aldırdı.
Hürriyet'in haberine göre; soruşturma sonucunda Nurşan Ç. hakkında "ısrarlı takip" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Tan Taşçı, hakkında ceza davası açılmasına rağmen Nurşan Ç.’nin kendisini tehdit ve taciz etmeyi sürdürdüğünü ileri sürerek yeniden korunma talebinde bulundu.
6 AY UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ
Talebi kabul eden aile mahkemesi, Nurşan Ç.’nin 6 ay süreyle Tan Taşçı’ya yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, bulunduğu konuta veya işyerine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.
Mahkeme ayrıca Nurşan Ç.’nin bu karara aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar "zorlama hapsine" de çarptırılacağını açıkladı.