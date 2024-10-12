Tan Taşçı'nın saplantılı hayranı kabusu oldu

6 AY UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

Talebi kabul eden aile mahkemesi, Nurşan Ç.’nin 6 ay süreyle Tan Taşçı’ya yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, bulunduğu konuta veya işyerine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca Nurşan Ç.’nin bu karara aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar "zorlama hapsine" de çarptırılacağını açıkladı.