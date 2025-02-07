Taner Ölmez: Asla boşanmazdım kendimden, tam bir ev adamıyım
Şimdilerde Deha dizisinde rol alan oyuncu Taner Ölmez, 'İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk oldu. Ölmez, programda yaptığı samimi açıklamalarla gündeme oturdu.
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Oyuncu Taner Ölmez, 2021 yılında meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile dünyaevine girmişti. 2022’de kızları Zeynep, 2024’te ise oğulları Hazar dünyaya geldi.
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Ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla büyük beğeni toplarken Ölmez’in babalık konusundaki duyarlılığı hayranlarını mest ediyor.
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Şimdilerde Deha dizisinde rol alan oyuncu Taner Ölmez, 'İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk oldu. Ölmez, programda yaptığı samimi açıklamalarla gündeme oturdu.
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Programda "Kendinle evli olsan boşanma sebebin ne olurdu?" sorusuna "Asla boşanmazdım kendimden" diyerek esprili bir yanıt veren ünlü oyuncu, evdeki sorumluluklarından da bahsetti.