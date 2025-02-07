Taner Ölmez: Asla boşanmazdım kendimden, tam bir ev adamıyım

Şimdilerde Deha dizisinde rol alan oyuncu Taner Ölmez, 'İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk oldu. Ölmez, programda yaptığı samimi açıklamalarla gündeme oturdu.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 6
Taner Ölmez: Asla boşanmazdım kendimden, tam bir ev adamıyım - Resim : 1

Oyuncu Taner Ölmez, 2021 yılında meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile dünyaevine girmişti. 2022’de kızları Zeynep, 2024’te ise oğulları Hazar dünyaya geldi.

2 / 6
Taner Ölmez: Asla boşanmazdım kendimden, tam bir ev adamıyım - Resim : 2

Ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla büyük beğeni toplarken Ölmez’in babalık konusundaki duyarlılığı hayranlarını mest ediyor.

3 / 6
Taner Ölmez: Asla boşanmazdım kendimden, tam bir ev adamıyım - Resim : 3

Şimdilerde Deha dizisinde rol alan oyuncu Taner Ölmez, 'İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk oldu. Ölmez, programda yaptığı samimi açıklamalarla gündeme oturdu.

4 / 6
Taner Ölmez: Asla boşanmazdım kendimden, tam bir ev adamıyım - Resim : 4

Programda "Kendinle evli olsan boşanma sebebin ne olurdu?" sorusuna "Asla boşanmazdım kendimden" diyerek esprili bir yanıt veren ünlü oyuncu, evdeki sorumluluklarından da bahsetti.