Taner Ölmez - Ece Çeşmioğlu çiftinden yeni fotoğraf! Minik Zeynep'le poz verdiler

Taner Ölmez, meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile geçtiğimiz yıl haziran ayında Kemerburgaz'da düzenlenen törenle nikah masasına oturmuştu.Çift geçtiğimiz aylarda kızları Zeynep'i kucaklarına almışlardı.

36 YAŞA ÖZEL AİLECE KUTLAMA

Zeynep'i 5 ay önce kucaklarına alan çiftten Ölmez, dün 36 yaşına bastı. Çeşmioğlu, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı bir gönderi ile kutladı. İlk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ikiliden ünlü oyuncu, kızı ve köpekleriyle birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Çeşmioğlu, takipçilerinden oldukça ilgi gören gönderisine, "Zaza, Zeze, Lolo..." notunu düştü.

"GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM"

Ölmez, muhabirlerin, "Doğum anında eşinizi yalnız bırakmamışsınız sanırım. Nasıl bir duyguydu?" sorusuna, "Doğuma girdim, kızımın kafasını ilk gördüğümde resmen gözyaşlarıma hakim olamadım, ağlamamak için direndim ama daha fazla dayanamadım." yanıtını vermişti.