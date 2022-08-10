Taner Ölmez - Ece Çeşmioğlu çiftinden yeni fotoğraf! Minik Zeynep'le poz verdiler
Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez geçtiğimiz aylarda kızları Zeynep'i kucaklarına almışlardı. Minik kızları ile paylaşımda bulunan ünlü çiftin fotoğrafına beğeni yağdı...
Taner Ölmez, meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile geçtiğimiz yıl haziran ayında Kemerburgaz'da düzenlenen törenle nikah masasına oturmuştu.Çift geçtiğimiz aylarda kızları Zeynep'i kucaklarına almışlardı.
36 YAŞA ÖZEL AİLECE KUTLAMA
Zeynep'i 5 ay önce kucaklarına alan çiftten Ölmez, dün 36 yaşına bastı. Çeşmioğlu, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı bir gönderi ile kutladı. İlk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ikiliden ünlü oyuncu, kızı ve köpekleriyle birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Çeşmioğlu, takipçilerinden oldukça ilgi gören gönderisine, "Zaza, Zeze, Lolo..." notunu düştü.
"GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM"
Ölmez, muhabirlerin, "Doğum anında eşinizi yalnız bırakmamışsınız sanırım. Nasıl bir duyguydu?" sorusuna, "Doğuma girdim, kızımın kafasını ilk gördüğümde resmen gözyaşlarıma hakim olamadım, ağlamamak için direndim ama daha fazla dayanamadım." yanıtını vermişti.