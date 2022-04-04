Ece Çeşmioğlu-Taner Ölmez çiftinin kızlarını gördükleri ilk anlar! Doktorları paylaştı

Son olarak 'Mucize Doktor' dizisinde rol alan Taner Ölmez, meslektaşı Ece Çeşmioğlu geçtiğimiz sene haziran ayında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift geçtiğimiz hafta ilk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Çiftin doktoru doğum anına ait ilk görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

TANER ÖLMEZ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İlk kez anne ve baba olma sevincini yaşayan Ölmez ile Çeşmioğlu'nun doğumhanede çekilen duygusal fotoğrafları ortaya çıktı. Çeşmioğlu'nun doktoru Furkan Kayabaşoğlu, çiftin kızları Zeynep'e kavuşma anını sosyal medya hesabından yayınladı.

Kayabaşoğlu, paylaşımında; "Hamileliğin ilk başında telefonda tanışmıştık Ece ile. Geceye yakın bir saatte, benzin istasyonundaydım. Heyecanıyla, samimiyetiyle daha yüz yüze tanışmadan hissetmiştim ki harika bir dokuz ay bekliyordu bizi. Her şey gayet yolunda gitti, biz hep iyiyi, hep güzeli konuştuk ve sağlıkla kavuştuk Zeynep Bebeğimize. Sevgili Taner memlekette doktor olarak benden daha fazla tanınıyor orası kesin. Ama gerçek bir ameliyathanede ilk defa bulundu. Ve asıl mucizenin doktor değil 'baba olmak' olduğu gerçeği ile tanışmış oldu. Bu güzel meslek sayesinde iki güzel dost daha girdi hayatıma. Bir de çitlembik bir melek" ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Furkan Kayabaşoğlu (@furkankayabasoglu)'in paylaştığı bir gönderi

Duygusal anların yaşandığı fotoğraflarda, Mucize Doktor dizisindeki performansıyla adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Taner Ölmez'in gözyaşlarını tutamaması gündeme oturdu.

"DUA ETTİM KIZ ÇOCUĞUNU ÇAĞIRDIM"

Mutlu evlilikleri devam eden çiftten kısa bir süre sonra bebek müjdesi gelmişti. Kızları olacağı ortaya çıkan Ölmez ile Çeşmioğlu, geçtiğimiz hafta ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Hastane kapısında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ölmez, "Aşırı mutluyum, kucağıma ilk aldığımda çok heyecanlandım" dedi.

Kızlarının sağlık durumu hakkında da konuşan başarılı oyuncu, "Zeynep 3 kilo 400 gram ve uzun boylu olarak doğdu. Eşimin de kızımızın da sağlık durumu çok iyi. Tarif edilemez bir mutluluk yaşadım, ailemizde çok erkek vardı, dua ettim kız çocuğunu çağırdım" ifadelerini kullandı.