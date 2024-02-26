Taner Ölmez’den eski partneri Hazar Ergüçlü’ye övgü: Çok yetenekli, ayağına taş değmesin

Şimdiye kadar birçok unutulmaz projede rol alan Taner Ölmez en iyi anlaştığı partnerinin Hazar Ergüçlü olduğunu söyledi. Taner Ölmez "En özel partnerin kim oldu?" sorusuna "Hazar Ergüçlü ile iki işte partner oldum. Onun yeri bende biraz farklı… Medcezir’de ikimiz de fazlasıyla toyduk… Daha sonra yine birlikte çalıştık. Aynı mahalledeydik, çok fazla görüştük.. Onun yeri ayrı” dedi.