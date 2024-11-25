Taner Ölmez’in kızı Zeynep’ten babasına 'Deha' setinde sürpriz

Sevilen dizi 'Deha'da 'Cesur' karakterine hayat veren Taner Ölmez, kızı Zeynep'in kendisini sette ziyaret ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Elele Online

Elele Online
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Taner Ölmez’in kızı Zeynep’ten babasına 'Deha' setinde sürpriz - Resim : 1

Kendisi gibi oyuncu Ecem Çeşmioğlu ile mutlu bir evliliği olan Taner Ölmez şimdilerde Aras Bulut İğnemli ile başrolleri paylaştıkları ‘Deha’ dizisi ile yeniden iyi bir çıkış yakaladı. 

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Taner Ölmez’in kızı Zeynep’ten babasına 'Deha' setinde sürpriz - Resim : 2

Sosyal medya hesabını da aktif kullanan Taner Ölmez, 2 yaşındaki Zeynep'in kendisini sette ziyaret ettiği anları yayımladı.

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Taner Ölmez’in kızı Zeynep’ten babasına 'Deha' setinde sürpriz - Resim : 3

Kızıyla sette keyifli vakit geçiren Taner Ölmez, paylaşımlarına "Zeynom sete gelirse..." notunu düştü.

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Taner Ölmez’in kızı Zeynep’ten babasına 'Deha' setinde sürpriz - Resim : 4

Eşi Ece Çeşmioğlu da fotoğrafların altına "Cesur ve Güzel" yorumuyla karşılık verdi.