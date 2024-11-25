Taner Ölmez’in kızı Zeynep’ten babasına 'Deha' setinde sürpriz
Sevilen dizi 'Deha'da 'Cesur' karakterine hayat veren Taner Ölmez, kızı Zeynep'in kendisini sette ziyaret ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Kendisi gibi oyuncu Ecem Çeşmioğlu ile mutlu bir evliliği olan Taner Ölmez şimdilerde Aras Bulut İğnemli ile başrolleri paylaştıkları ‘Deha’ dizisi ile yeniden iyi bir çıkış yakaladı.
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Sosyal medya hesabını da aktif kullanan Taner Ölmez, 2 yaşındaki Zeynep'in kendisini sette ziyaret ettiği anları yayımladı.
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Kızıyla sette keyifli vakit geçiren Taner Ölmez, paylaşımlarına "Zeynom sete gelirse..." notunu düştü.
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Eşi Ece Çeşmioğlu da fotoğrafların altına "Cesur ve Güzel" yorumuyla karşılık verdi.