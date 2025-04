Tanıyabildiniz mi? Ünlü oyuncu 20 yıl önceki halini paylaştı

"ACABA BEN DE ÇOCUĞUMUN FOTOĞRAFINA NAZAR BONCUĞU EMOJİSİ Mİ KOYACAĞIM?'"

İlk çocuğunu kucağına almak için gün sayan Karaca, "Acaba ben de çocuğunun fotosunu koyup suratının tam ortasına nazar boncuğu emojisi koyanlardan mı olacağım? Bakalım göreceğiz. Of daha neler yazarım yazmasına… Ama şu bi kesin bunu söylemeden edemeyeceğim. Yabancı bir laf vardır 'it takes a village to raise a child' Bence aşırı doğru, kabilen ne kadar güçlüyse sen o kadar güçlüsün. Bu dönemde yanında olan senin tüm bu aşırı normalliklerini yüzüne vurmadan güzel hamilelik geçirmeni sağlayan insanlar olmalı çevrende. Ben bu konuda çok şanslıyım. Şimdi köşeme çekilip hanım ağa gibi ayaklarımı uzatıp onu-bunu isteyeceğim, çünkü bunları yazarken alttan tekmelerle telefonumu oynatıyor. Öpüyorum herkesi. Kendinize iyi davranın" diyerek sözlerini sonlandırmıştı.