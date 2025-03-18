Tanyeli için ünlülerden başsağlığı mesajları: "Çok yoruldun, çok savaştın, mekanın cennet olsun"

Deniz Seki

"Maalesef Tanyeli’mizi kaybetmişiz😔

Çok yoruldun ,çok savaştın ama çok kuvvetliydin canım Tanyeli’m.

Ben yine de bir mucize bekliyordum..

Sevenlerinin ve ailesinin başı sağ olsun.

Mekanın Cennet olsun.

Hoşçakal #tanyeli"