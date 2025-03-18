Tanyeli için ünlülerden başsağlığı mesajları: "Çok yoruldun, çok savaştın, mekanın cennet olsun"
Pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli hayatını kaybetti. Tanyeli'nin vefatının ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı.
Deniz Seki
"Maalesef Tanyeli’mizi kaybetmişiz😔
Çok yoruldun ,çok savaştın ama çok kuvvetliydin canım Tanyeli’m.
Ben yine de bir mucize bekliyordum..
Sevenlerinin ve ailesinin başı sağ olsun.
Mekanın Cennet olsun.
Hoşçakal #tanyeli"
Demet Akalın
"Son gün konuştuklarımız... Bir şeyi bekledin gitmek için neydi bilmiyorum. Rahat uyu kuzum... 1994'den beri başlayan bir arkadaşlık nice gençlik anımız... Bir Tanyeli geldi geçti gitti hayatımdan..."
Yonca Evcimik
"Canım arkadaşım… son ana kadar savaşçı ruhunla direndin. Çok üzgünüm… Senin bu zorlu süreçte hayata dört elle tutunman ve güzel enerjin çoğu insana örnek oldu. Mekanın cennet olsun güzel arkadaşım benim."
Gonca Vuslateri
"Vücud-u şehrinde ne güzel bir misafirdin can... Allah rahmet eylesin... Sırlarınla gittin buradan... Dualarımız geride bıraktığın izlere eşlik ediyor... Minnettarım Allah'a seni tanıdığım için... İyi ki Asya'ya sarıldın, dokundun."