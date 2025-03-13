Tanyeli'den üzen haber geldi! Entübe edildiği açıklandı
Uzun süredir pankreas kanseri ile mücadele eden Tanyeli'den kötü haber geldi. Dün akşam durumu ağırlaşan Tanyeli, entübe edildi.
54 yaşındaki oryantal Tanyeli, uzun süredir pankreas kanseriyle savaşıyordu. Birçok kez operasyon geçiren ve en son taburcu olacağını müjdeleyen Tanyeli, paylaşımlarıyla sık sık takipçilerine bilgi veriyordu.
En son 26 Şubat'ta sosyal medya hesabından açıklama yapan Tanyeli "Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla Endişelenmişsiniz yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız." ifadelerini kullanmıştı.
Son olarak Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Tanyeli'nin durumunun kötüye giderek entübe edildiği öne sürüldü.
Tanyeli, kendisini hastaneye görmeye gelen ziyaretçilerin odada uzun süre kaldığını söylemişti. Tanyeli, ziyaretçilerin bu konuda daha hassas olmasını istediğini de belirtmişti.