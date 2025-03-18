Tanyeli'nin cenaze töreni programı belli oldu
Dün akşam 2,5 senedir mücadele ettiği pankreas kanseri nedeniyle vefat eden ünlü oryantal Tanyeli'nin cenaze töreni programı belli oldu.
1 / 4
Uzun süredir kanserle savaşan Tanyeli'nin ölüm haberi başta ailesi olmak üzere; sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu.
2 / 4
54 yaşında hayatını kaybeden Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli cenaze töreniyle ilgili detayları paylaştı.
3 / 4
Sünneli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sevgilim Eşim Tanyeli Özruh Sünneli 2,5 yıllık yaşam mücadelesini kaybetmiştir. Cenazesi 18 Mart Salı günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camiinde kılınacak ardından Bodrum aile mezarlığına defnedilecektir." ifadelerini kullandı.
4 / 4