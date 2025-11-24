Tarkan biletleri kısa sürede tükendi: İçimi şimdiden konser heyecan sardı
Türk müziğinin efsanevi ismi Megastar Tarkan'a olan devasa özlem, bilet satışlarında eşi benzeri görülmemiş bir patlamaya neden oldu. Ocak 2026'da İstanbul Volkswagen Arena'da gerçekleşecek sekiz konserlik serinin biletleri, satışa açıldığı anda rekor kırarak kısa sürede tükendi. Ünlü şarkıcı, biletlerin tükenmesi sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Tarkan, özel davetler ve küçük etkinlikler dışında 2019 yılından bu yana Türkiye'de verdiği büyük konser arasına son verdi. Sanatçı, Ocak 2026 tarihlerinde İstanbul Volkswagen Arena'da sahne alacağını duyurarak hayranlarını büyük bir heyecana boğdu.
16, 17, 20 ve 23 Ocak 2026 tarihlerinde Volkswagen Arena’da sevenleriyle buluşacak olan Tarkan, biletlerin satışa çıkmasıyla yine ortalığı kasıp kavurdu. Megastarın konserini kaçırmak istemeyenler Biletix’in internet sitesini çökertti; bilet kuyruğu 130 binlere dayandı.
Ünlü sanatçı ardından 4 konser daha vereceğini duyurdu. Tarkan'ın 24, 27, 30 ve 31 Ocak tarihlerinde vereceği 4 konser için de biletler kısa sürede tükendi.
Ünlü şarkıcı, hayranlarından gelen yoğun talebin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Tarkan; "İlginiz için çok teşekkürler. Konserlerin heyecanı şimdiden sardı içimi. Görüşmek üzere" dedi.