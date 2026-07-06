Tarkan imaj değiştirdi

Almanya’yı sallayan dev konserin hemen ardından Tarkan, radikal bir değişime imza attı. Megastar, sahne tozunu yutmuşken soluğu kuaför koltuğunda aldı ve imaj tazeleyerek saçlarını kestirdi...

Tarkan imaj değiştirdi
Elele Online

Elele Online

Tarkan, geçtiğimiz günlerde Almanya'nın Dortmund kentinde açık hava konserinde hayranlarıyla bir araya geldi. Tarkan konser sonrasında saçlarını kestirdi.

"NASIL OLMUŞ?"

Megastar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu arada Dortmund konserinde sahneden iner inmez kuliste saçlarımı yaz için kısacık kestirdim. Nasıl olmuş? :) Beğendiniz mi?" diyerek, takipçilerinden yorum istedi. Tarkan imaj değiştirdi - Resim : 1

Tarkan'dan 'milli takım şarkısı' açıklamasıPlusTarkan'dan 'milli takım şarkısı' açıklaması

 