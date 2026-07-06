Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti

Türk tiyatrosuna 28 yıl oynadığı "Lüküs Hayat" ile damgasını vuran sanatçı Zihni Göktay hayatını kaybetti.

Sanatçının kızı Zeynep Göktay Dilbaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babasının vefat ettiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

Sene başında Ankara turnesinde yaşadığı kalça kırığının ardından artan sağlık sorunlarına rağmen, yaşama sevincini, çevresine duyduğu merakı ve son ana kadar yeniden sahneye çıkıp, çok sevdiği seyircisine kavuşma umudunu hiç kaybetmedi. Seyircisi, sevenleri ve hayatına dokunduğu herkes tarafından büyük bir sevgiyle kucaklandı. Babamız adına bu süreçte ilgi gösteren, arayanı soran ve yanında olan herkese gönülden minnettarız.

"HEPİMİZE İLHAM OLDU"

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da sosyal medya hesabında şunları kaydetti:

"Türk tiyatrosunun asırlık çınarı, geleneksel tiyatromuzun büyük temsilcisi Zihni Göktay Hocamızı ne yazık ki kaybettik. Onu tanıyan herkes, Zihni Hocamızın insan sıcaklığı ve sevgisi ile nasıl özel bir değer olduğuna şahit olmuştur. Eminönü Halkevi’nden yetişerek tam 53 yıl boyunca İBB Şehir Tiyatroları’nın yaşayan bir anıtı haline gelen ustamız, sahnelerimizdeki tuluat geleneğinin ve kavuklu ruhunun en görkemli ismiydi. O sadece üstün yeteneğiyle değil, vatanın her köşesindeki insana sanatı taşıma arzusu, halkın içinden hiç kopmayan mütevazı duruşu ve sahneye olan sarsılmaz sadakatiyle hepimize ilham oldu.

Sanata, insana ve tiyatroya duyduğu o eşsiz sevgiyle, ömrünün son anına kadar sahnede dolu dolu, yürekten bir hayat yaşadı. Türk tiyatrosunun kurucu babası Muhsin Ertuğrul ile bizzat çalışmış, onun yakın arkadaşı ve ekolün dev ismi Vasfi Rıza Zobu’nun tezgahından geçmişti. O, tiyatroyu 'insanı insanla, insanca anlatma sanatı' olarak gören o eski, disiplinli ve ahlaki ekolün son neferlerindendi. Mekanın cennet olsun Zihni Hocam. İBB Kültür ve İBB Şehir Tiyatroları Ailesi olarak bu tarifsiz acıyı derinden hissediyor, kıymetli ailesinin ve tüm sevenlerinin hüznünü yürekten paylaşıyoruz. Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.

HUZUREVİNE YERLEŞMİŞTİ

Üç yıl önce hayat arkadaşı Sevinç Göktay'ı kaybederek derin bir üzüntü yaşayan usta tiyatrocu, ardından evinin yıkılma sürecine girmesiyle birlikte zor günler geçirmişti. Yaşanan bu sıkıntılı sürecin ardından usta sanatçının İstanbul Maltepe'deki bir huzurevine yerleştiği ortaya çıkmıştı.

ZİHNİ GÖKTAY KİMDİR?

Abdullah Zihni Göktay 2 Aralık 1945 tarihinde İstanbul Fatih'de doğdu. Pertevniyal Lisesinden mezun oldu. 1964-1973 yılları arasında Ankara Meydan Sahnesinde çalıştı. 1973 yılından itibaren İstanbul Şehir Tiyatrolarında oynadı. 36 yılda 72 oyunda rol aldı. İstanbul Radyosunda 1978-1996 yılları arasında Radyo Tiyatro Şubesinde birçok oyunda yönetmen ve oyuncu olarak görev aldı. Birçok filmde de seslendirme yaptı. Sadece kendi oynadığı, sessiz çekilen filmlerde kendini seslendirdi. Amatörlüğü, 1960-1964 yılları arasında İ.M.T.B. Gençlik Tiyatroları ve Eminönü Halkevi tiyatro kolundaki çalışmaları ile, 1964 yılındaki profesyonelliğine kadar sürdü.

Göktay, Muammer Karaca ve Nejat Uygur'un ardından Cibali Karakolu adlı oyunda "Komiser Cafer Sabbah" karakterini devam ettirdi.

TİYATRO OYUNLARI

xxxx: Cibali Karakolu: İstanbul Şehir Tiyatrosu

xxxx: Hisse-i Şaiya (Bir Evlilik Komedisi): İstanbul Şehir Tiyatrosu

1979: Babanın Gorilleri : Adnan Giz - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1983: Figaro'nun Düğünü : Pierre Beaumarchais - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1983: On İki Öfkeli Adam : Reginald Rose - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1985: Lüküs Hayat : Ekrem Reşit Rey\Cemal Reşit Rey - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1989: Kuşlar (oyun) : Aristophanes - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1991: Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2000: Pembe Konağın Gelinleri : Gülsün Siren - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2001: Sarıpınar 1914 : Turgut Özakman - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2002: Kanlı Nigar : Sadık Şendil - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2025: Gidiş Dönüş Moskova (Retro) - Aleksandr Galin - İstanbul Şehir Tiyatrosu