Tarkan paylaştı: Hem mutlu hem buruk hisler

2016 yılında Pınar Dilek ile nikah masasına oturan ünlü sanatçı Tarkan Tevetoğlu, 2018 yılında ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Ünlü şarkıcı Tarkan'ın 6 yaşındaki kızı Liya, okul hayatına ilk adımını attı.
51 yaşındaki ünlü şarkıcı, eşi ve kızıyla birlikte olduğu kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak, kızı Liya'nın okula başlamasının verdiği mutluluğu ve gururu dile getirdi.
Tarkan, yaptığı o paylaşıma; "Kızımızın ilk okul günü bugün. Hem mutlu hem buruk hisler içindeyiz. Zaman çok hızlı geçiyor, çok çabuk büyüyorlar. Çocukların okul hayatları onlar için hiç kolay bir yolculuk değil. Anneler babalar olarak tüm sevgimiz, ilgimiz, sabrımız, anlayışımız ve elimizden geldiğince eğitimlerine desteğimizle yanlarında olmalıyız. Seni çok seviyoruz, hep yanındayız Liya'mız." ifadelerini not düştü.