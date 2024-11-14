Tarkan ve Cem Yılmaz bir araya geldi: 'Unutulmaz bir anı oldu'
Şarkıcı Tarkan ve komedyen Cem Yılmaz dün akşam bir araya geldi. İki isim de fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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Tarkan, Avrupa turnesini sürdüren ünlü komedyen Cem Yılmaz ile buluştu. Ünlü şarkıcı, Cem Yılmaz'ın Almanya'nın Düsseldorf kentindeki gösterisini eşi Pınar Tevetoğlu ile izledi.
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Megastar, buluşmaya dair fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Tarkan; "Dün sevgili Cem ve dostlarla çok hoş sohbetli, tatlı bir akşam geçirdik. Ee biraz güldük, eğlendik de tabii:) İyi geldik birbirimize. Unutulmaz bir anı oldu" mesajını yazdı.
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Ardından Cem Yılmaz da; "Genç seslerden Tarkan ve ben. Bu çocuğa dikkat! İnanılmaz doğru adımlarla gümbür gümbür geliyor" şeklinde esprili bir yorum yaptı.
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