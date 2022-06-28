Tarkan'dan Cüneyt Arkın için duygusal mesaj...

Birçok unutulmaz filme imza atan Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın bu sabah hayatını kaybetti... Usta sanatçının ardından sanat, siyaset ve spor dünyasından mesaj yağdı...



Cüneyt Arkın'ın vefat haberini alan megastar Tarkan da usta sanatçıya duygusal bir mesajla veda etti.

BİZ SENİ ÇOK SEVDİK

Cüneyt Arkın'ın fotoğrafını paylaşan Tarkan şu satırları yazdı:

Cüneyt Arkın.

Biz seni çok sevdik.

Sen ölümsüzsün kalbimizde.

Türk sinemasının en büyük efsanelerinden biri olarak her daim sevgiyle, saygıyla anacağız seni. Nurlar, ışıklar içinde uyu. Ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. #CüneytArkın