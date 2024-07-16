Tarkan'ın kızı Liya 6 yaşına bastı: Büyümesini istemiyorum...

"O ANLAR BİR DAHA GERİ GELMEYECEK"

Ünlü şarkıcı sözlerini "Sevgili Ebeveynler, çocuklarınızla bolca zaman geçirin. Onlarla geçirdiğiniz her anın değerini bilin çünkü o anlar bir daha geri gelmeyecek. Kaçırmayın onların bu en güzel zamanlarını. Ve onlara bolca sarılın, sık sık sevdiğinizi söyleyin. Çocuğunuzla çocuk olmayı, oyunlar oynamayı, şımarmayı, eğlenmeyi, gülmeyi de ihmal etmeyin" diyerek tamamladı.