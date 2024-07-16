Tarkan'ın kızı Liya 6 yaşına bastı: Büyümesini istemiyorum...

2016 yılında Pınar Dilek ile dünya evine giren megastar Tarkan, 2018'de kızı Liya'yı kucağına almıştı.
Geçtiğimiz gün 6 yaşına basan kızı Liya'nın doğum gününü kutlayan Tarkan, duygusal bir paylaşım yaptı.
'BU KADAR ÇABUK BÜYÜMESİNİ İSTEMİYORUM'
Megastar sosyal medya hesabından, ''2 gün önce Liyacığım 6 yaşını doldurdu. Yakında okula başlayacak. Kızımın o tatlı çocuk zamanlarının geçmesini, bu kadar çabuk büyümesini istemiyorum ama maalesef yıllar hızla gelip geçiyor. Bu günlerde duygusalım anlayacağınız'' açıklamasında bulundu.
"O ANLAR BİR DAHA GERİ GELMEYECEK"
Ünlü şarkıcı sözlerini "Sevgili Ebeveynler, çocuklarınızla bolca zaman geçirin. Onlarla geçirdiğiniz her anın değerini bilin çünkü o anlar bir daha geri gelmeyecek. Kaçırmayın onların bu en güzel zamanlarını. Ve onlara bolca sarılın, sık sık sevdiğinizi söyleyin. Çocuğunuzla çocuk olmayı, oyunlar oynamayı, şımarmayı, eğlenmeyi, gülmeyi de ihmal etmeyin" diyerek tamamladı.