Taş Kağıt Makas dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi
Kanal D’nin, MF Yapım imzalı dizisi Taş Kağıt Makas, Çarşamba akşamları izleyici ile buluşuyordu. Kanal D'nin Taş Kağıt Makas dizisinden kötü haber geldi.
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Birçok yeni projenin yanında geçen sezonlardan devam eden diziler de ekran yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor. Kanal D'nin Taş Kağıt Makas dizisinden de kötü haber geldi.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sezonun Sinegraf imzalı yeni dizisi Kör Nokta‘nın ardından Taş Kağıt Makas dizisi için de karar verildi.
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Ekin Koç, Serra Arıtürk, Burak Yörük ve Ozan Güven’i buluşturan Taş Kağıt Makas, 19. bölümüyle final yaparak ekran macerasını noktalayacak.
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“Taş Kağıt Makas: süper zekâ bir gencin, unutkan bir babayla birlikte verdikleri hayat mücadelesini anlatıyordu.