Taş Kağıt Makas dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi

Kanal D’nin, MF Yapım imzalı dizisi Taş Kağıt Makas, Çarşamba akşamları izleyici ile buluşuyordu. Kanal D'nin Taş Kağıt Makas dizisinden kötü haber geldi.

Elele Online

Elele Online
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Taş Kağıt Makas dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi - Resim : 1

Birçok yeni projenin yanında geçen sezonlardan devam eden diziler de ekran yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor. Kanal D'nin Taş Kağıt Makas dizisinden de kötü haber geldi.

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Taş Kağıt Makas dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi - Resim : 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sezonun Sinegraf imzalı yeni dizisi Kör Nokta‘nın ardından Taş Kağıt Makas dizisi için de karar verildi.

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Taş Kağıt Makas dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi - Resim : 3

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Burak Yörük ve Ozan Güven’i buluşturan Taş Kağıt Makas, 19. bölümüyle final yaparak ekran macerasını noktalayacak.

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Taş Kağıt Makas dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi - Resim : 4

“Taş Kağıt Makas: süper zekâ bir gencin, unutkan bir babayla birlikte verdikleri hayat mücadelesini anlatıyordu.