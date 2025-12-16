Taşacak Bu Deniz dizisinden yeni kamera arkası görüntüleri yayınlandı
TRT 1'in izleyiciden tam not alan yapımı "Taşacak Bu Deniz", heyecan dolu 11. bölümüyle bu hafta Cuma günü ekranlardaki yerini alacak. Dizinin takipçileri, yeni bölüm öncesinde yayınlanan kamera arkası görüntüleri ile setin eğlenceli ve yoğun atmosferine kısa bir bakış atma fırsatı buldu.
TRT 1 ekranlarında her hafta ilgiyle takip edilen popüler dizi "Taşacak Bu Deniz", Cuma günü yayınlanacak olan 11. bölümüyle izleyicileri büyük bir heyecana davet ediyor.
Dizinin hayranlarının merakını tırmandıran bu yeni bölüm öncesinde, yayınlanan ikinci fragman ve kamera arkası görüntüleri, hikayenin gidişatına dair önemli ipuçları verdi.
Özellikle paylaşılan 2. fragmanda yer alan sahneler, hikayenin merkezi unsurlarından biri olan Esme ve Eleni karakterleri arasındaki derin bağın ve ilişkinin nihayet netleşeceğini gözler önüne serdi.
İki karakter arasındaki bu güçlü ve gizemli ilişkinin aydınlanması, dizinin gidişatını kökten değiştirecek sürpriz gelişmelere ve uzun zamandır beklenen büyük yüzleşmelere zemin hazırlayacak.