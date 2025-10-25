Taşacak Bu Deniz hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitledi! Reytinglerde Kızılcık Şerbeti'ni geçti
TRT 1 ekranlarının yeni sezon dizilerinden Taşacak Bu Deniz dizisi son bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi. Oldukça iddialı yapımların ekrana geldiği Cuma akşamı zorlu bir rekabete giren diziden büyük bir başarı geldi. Reytinglerde Kızılcık Şerbeti'ni geçerek zirveye adını yazdırdı.
TRT 1 ekranlarının yeni sezon dizilerinden Taşacak Bu Deniz, başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ile Deniz Baysal’ın yer aldığı güçlü kadrosuyla ilk bölümünden itibaren yakaladığı izlenme başarısıyla adından söz ettiriyor. Cuma akşamlarının yeni soluğu olan ve kısa sürede izleyiciyi mest eden dizi, zorlu rekabete rağmen büyük bir başarıya imza attı.
Her bölümüyle gündem olmaya devam eden ve yeni sezonun en çok konuşulan yapımları arasına yerleşen Taşacak Bu Deniz'in bu hafta ekrana gelen 3. bölümü de yine izleyiciyi ekran başına kilitledi.
Dün akşamın reyting sonuçlarına göre, Taşacak Bu Deniz dizisi en çok izlenen yapım oldu. İddialı rakiplerini geride bırakmayı başaran yeni dizi, reytinglerde zirveye yerleşerek başarısını kanıtladı. Dizi, reytinglerde; Arka Sokaklar gibi uzun soluklu bir yapımı ve Kızılcık Şerbeti gibi iddialı yapımları geride bırakarak birinci sıraya yerleşti.
TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'in 3. bölümünde olaylar, gerilimin dozunu artırdı. Kimliği belirsiz bir kişinin denize ittiği Eleni'yi son anda Oruç kurtararak Esme’nin pansiyonuna getirdi. Ancak Eleni, yaşadığı travma yüzünden kimseye güvenemedi ve sadece Adil'le konuşmak istedi, bu durum pansiyonda yeni bir gerilime neden oldu.