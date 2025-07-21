Tatil rotasını İtalya'ya çevirmişti! Melisa Döngel'den sarılar içinde yeni pozlar
Son dönemde ekran önündeki performansının yanı sıra güzelliğiyle de öne çıkan oyuncu Melisa Döngel, tatil rotasını İtalya'ya çevirdi. Ünlü oyuncu, bu kez İtalya'dan yaptığı paylaşımla sarılar içinde verdiği pozla dikkatleri üzerine çekti ve kısa sürede binlerce beğeni topladı.
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"Arka Sokaklar", "Sen Çal Kapımı", "Sadakatsiz", "Kirli Sepeti" gibi birçok popüler yapımda rol alan Melisa Döngel, hem güzelliği hem de projeleriyle magazin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor.
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Yaz tatilinin keyfini doyasıya çıkaran ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde iş insanı sevgilisiyle Bodrum'da açtığı yaz sezonunun ardından rotasını İtalya'ya çevirmişti.
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İtalya'dan yaptığı son paylaşımlarda sarılar içinde verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çeken Döngel, İtalya plajlarında adeta bir yıldız gibi parladı.
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Binlerce beğeni alan fotoğraflarına sosyal medya kullanıcılarından "her halinle zarif" ve "ne giyse yakışıyor" gibi övgü dolu yorumlar yağdı.