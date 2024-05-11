Taze anne Aslı Enver 40 yaşına girdi: "Merhaba 40"

Aslı Enver, geçtiğimiz kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Aslı Enver-Berkin Gökbudak çiftinden müjdeli haber 4 Temmuz'da gelmiş; ikili sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen kızlarına Elay adını vermişti.
Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran güzel oyuncu, 40 yaşına bastı. Ünlü isim, 6.6 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden "Merhaba 40" notuyla yaptığı bir paylaşım ile yeni yaşını duyurdu.
Enver daha sonra hesabından eşiyle pasta üflediği anları yayınladı.
Eda Ece yde akın dostu Aslı Enver'e "İyi ki doğdun arkadaşların kralı, annelerin en süperi, en iyi dost, canım Aslı'm. Ömür boyu kızlarımızla beraber daha çok anımız var yaşayacak. Nice mutlu yılların olsun, her şeyin en güzelini hak ediyorsun Aslışkom. Sen bitanesin" sözleriyle seslendi.