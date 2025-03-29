Taze aşıklar Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'den yeni poz
Sandık Kokusu dizisindeki aşkları gerçeğe dönen Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin, kısa bir süre önce birlikteliklerini ilan etmişti. Pamir Pekin, sosyal medya hesabından sevgilisi Nesrin Cavadzade ile birlikte çekilmiş yeni bir fotoğrafını paylaştı.
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Sandık Kokusu dizisinde 'Ayça' karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade, aynı dizide 'Hakan' rolünü canlandıran Pamir Pekin ile yeni bir aşka yelken açtığını kısa bir süre önce duyurmuştu.
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Birlikteliklerini sosyal medya hesaplarından romantik fotoğraflarla duyuran çiftin uyumu da hayranlarının dikkatini çekmişti.
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Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin, aşklarını duyurduktan sonra tatil için Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitmişti.
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Çift, tatillerine Santorini'de devam ederken Pamir Pekin, sosyal medya hesabından Nesrin Cavadzade ile birlikte çekilmiş yeni bir fotoğraf paylaştı ve paylaşımına, "Yok be abi" notunu düştü.