Teoman: Emekliliğimde kasabaya yerleşmek bana göre değil, doğa beni açmıyor
Ünlü şarkıcı Teoman, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle konuşan Teoman, evlilik ve gece hayatı hakkında yaptığı açıklamalarla bir kez daha gündem oldu.
Rock müziğinin sevilen ismi Teoman önceki gün Nişantaşı City’s girişi objektiflere takıldı. Alışveriş öncesi gazetecileri kırmayarak soruları yanıtlayan ünlü isim, yine gündem olacak ifadeler kullandı.
Milliyet'in haberine göre daha önce sarf ettiği “Çalışmayı sevmiyorum” sözlerine yineleyen Teoman, “Şunu anladım. Çalışmak manasız geliyor. Çalışmayınca da insan çok sıkılıyor. Arasını bulmak lazım. Bende çok uzun yıllar çalıştım. Şimdi menajerimle de konuştum. 4 haftalık bir tatilim var. Bundan sonra maksimum konseri hedeflemeyelim. Ayda 4-5 tane konser yapalım. Hayatımızı yaşayalım. Hayatı sadece işten ibaret olarak görmeyelim dedim. Artık böyle çalışacağız” diye konuştu.
"DOĞA FALAN BENİ AÇMIYOR!"
Emeklilik sonrası birçok ünlü ismin sahil kasabalarına yerleştiği hatırlatılan Teoman, “Ben onlara benzemiyorum. Tam emekli olmayacağım. Bana hiç uygun bir şey değil kasabaya falan yerleşmek. Mizaç önemli bu tarz şeylerde. Ortalıklarda dolaşmayı, kafelere gitmeyi, öyle şeyleri seviyorum. Doğa falan beni açmıyor” dedi.
56 yaşındaki şarkıcı, son dönemde gençlerin kendisine olan ilgisinden memnun olduğunu ifade ederek; kendisine yoğun ilgi gösteren hayranlarına tavsiyede bulundu:
Gençler sağ olsunlar beni sevdi. Hoşuma gidiyor. Hayran meselesine alışığım ama gençler, ufaklıklar böyle ilgi gösterince hoşuma gidiyor. Fakat şöyle algılarlarsa üzülürüm. Hayatım boyunca eşekler gibi çalıştım. Artık bu yaşa geldim, biraz daha rahat yaşıyorum. Şimdiden benim yaşımdaki bakış açıma geçerlerse hayatları çok kolay olmaz. Önce biraz çalışsınlar. Kendilerini paralasınlar demiyorum. Büyük hayalleri de olmasın. Çok zengin olmaya çalışmasınlar. Az ile yetinsinler. Çok kazanacağım diye kendilerini harap etmesinler.