Teoman: "Instagram'a giriyorum, Twitter'a girmiyorum. Orası moral bozuyor"

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Ünlü şarkıcı Teoman, Türkiye'de 2 Ağustos'tan itibaren erişim engeline takılan Instagram hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
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2. Sayfa Magazin'e açıklama yapan Teoman, Instagram'ın kapatılmasının ekonomiye büyük zarar verdiğini belirterek, "Sadece kendim için konuşmuyorum, kapatılması ekonomiye büyük bir zarar gibi gözüküyor" dedi.
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Şarkıcı, Instagram'a girdiğini ancak Twitter'a girmediğini ifade ederek, "Twitter'da moral bozucu, negatif haberler oluyor. Ben de keyfimi kaçırmayı pek sevmiyorum" şeklinde konuştu.
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