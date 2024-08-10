Teoman: "Instagram'a giriyorum, Twitter'a girmiyorum. Orası moral bozuyor"

Şarkıcı Teoman, Instagram'a getirilen erişim engeline ilişkin konuştu.

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Teoman: "Instagram'a giriyorum, Twitter'a girmiyorum. Orası moral bozuyor" - Resim : 1

Ünlü şarkıcı Teoman, Türkiye'de 2 Ağustos'tan itibaren erişim engeline takılan Instagram hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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Teoman: "Instagram'a giriyorum, Twitter'a girmiyorum. Orası moral bozuyor" - Resim : 2

2. Sayfa Magazin'e açıklama yapan Teoman, Instagram'ın kapatılmasının ekonomiye büyük zarar verdiğini belirterek, "Sadece kendim için konuşmuyorum, kapatılması ekonomiye büyük bir zarar gibi gözüküyor" dedi.

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Teoman: "Instagram'a giriyorum, Twitter'a girmiyorum. Orası moral bozuyor" - Resim : 3

Şarkıcı, Instagram'a girdiğini ancak Twitter'a girmediğini ifade ederek, "Twitter'da moral bozucu, negatif haberler oluyor. Ben de keyfimi kaçırmayı pek sevmiyorum" şeklinde konuştu.

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Teoman: "Instagram'a giriyorum, Twitter'a girmiyorum. Orası moral bozuyor" - Resim : 4