Terk ettiği bir oğlu olduğu ortaya çıkan Zeliha Sunal'dan açıklama
Anneler Günü'nde Down Sendromlu çocuklarla bir araya geleceğini açıklayan Zeliha Sunal'a takipçisinden şaşırtan bir yorum gelmişti. Ünlü sanatçı çarpıcı bir açıklamada bulundu.
Zeliha Sunal, Anneler Günü’nde bir etkinliğe katılacağını sosyal medyada duyurmuş, paylaşımının altına “Sen önce 5 yaşında terk ettiğin çocuğuna sahip çık” şeklinde yorumlar yazılmıştı.
Gelen eleştiriler, büyük bir aile dramını gün yüzüne çıkardı. İddialara göre Sunal'ın 5 yaşından beri görüşmediği D.Ü. adlı bir oğlu bulunuyor.
ZELİHA SUNAL'DAN AÇIKLAMA
Zeliha Sunal'ın 80'li yıllarda bir evlilik yaptığı ve bu evlilikten D.Ü. isimli bir oğlu olduğu ortaya çıkmıştı. Genç yaşta yaptığı evlilikten bir oğlu olduğunu doğrulayan şarkıcı, şimdi 40’lı yaşlarda olan oğlunun kendisiyle görüşmediğini açıkladı.
Gelen eleştirilere sessiz kalamayan Zeliha Sunal gerçeği şu ifadelerle anlattı:
'BEN BIRAKTIĞIMDA 5 YAŞINDAYDI'
"17 yaşında evlendim, bir oğlum oldu. Aile içi baskı nedeniyle eşimden ayrıldım. Eve dönmemi sağlamak için oğlumu bana vermediler. Yıllarca ağladım. İletişim kurmaya çalıştım ama o taraftan gördüğü baskıyla çocuk benimle görüşmek istemedi. Ben bıraktığımda 5 yaşındaydı. 10 yaşında bir kez daha gördüm, yine görüşmek istemedi. Tekrar görmek istediğimde 20’li yaşlardaydı. Şu anda 40 küsur yaşında. Nerede olduğunu bilmiyorum. Yüreğim kanıyor ama bir gün bir yüzleşmemiz olacak, inanıyorum. O benim içimdeki yara. Çok üzgünüm."