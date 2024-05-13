Terk ettiği bir oğlu olduğu ortaya çıkan Zeliha Sunal'dan açıklama

Gelen eleştirilere sessiz kalamayan Zeliha Sunal gerçeği şu ifadelerle anlattı:

'BEN BIRAKTIĞIMDA 5 YAŞINDAYDI'

"17 yaşında evlendim, bir oğlum oldu. Aile içi baskı nedeniyle eşimden ayrıldım. Eve dönmemi sağlamak için oğlumu bana vermediler. Yıllarca ağladım. İletişim kurmaya çalıştım ama o taraftan gördüğü baskıyla çocuk benimle görüşmek istemedi. Ben bıraktığımda 5 yaşındaydı. 10 yaşında bir kez daha gördüm, yine görüşmek istemedi. Tekrar görmek istediğimde 20’li yaşlardaydı. Şu anda 40 küsur yaşında. Nerede olduğunu bilmiyorum. Yüreğim kanıyor ama bir gün bir yüzleşmemiz olacak, inanıyorum. O benim içimdeki yara. Çok üzgünüm."