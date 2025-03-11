Anasayfa Magazin Timothee Chalamet ve Kylie Jenner tenis maçı izlemeye gitti! Romantik halleri dikkat çekti
Timothee Chalamet ve Kylie Jenner tenis maçı izlemeye gitti! Romantik halleri dikkat çekti
Kylie Jenner ve Timothée Chalamet, BNP Paribas Indian Wells Açık turnuvasına katıldı. İkilinin görüntüler isosyal medyada gündem oldu.
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'Call me by Your Name' filmiyle büyük bir çıkış elde eden Timothée Chalamet, 2023 senesinden bu yana Kylie Jenner ile aşk yaşıyor. İkilinin son dönemlerde hemen hemen her davet ve organizasyona birlikte katılması dikkat çekiyor.
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Jenner ve Chalamet bu sefer de birlikte BNP Paribas Indian Wells Açık turnuvasını izledi.
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Kylie Jenner, maç boyunca sevgilisini bir an olsun yalnız bırakmadı ve ikilinin samimi halleri kameralar tarafından anbean görüntülendi.
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Son dönemde sık sık birlikte görüntülenen Kylie Jenner ve Timothée Chalamet, aşklarını artık gözler önünde yaşamaktan çekinmiyor. Bu romantik anların ardından sosyal medyada “Kylie, Timothée’den gözünü alamıyor” yorumları yapıldı.