Tiyatroya dönen Azra Akın'a eşinden destek: Çok yetenekli buluyorum, evde oturmasını istemezdim

Milliyet’in haberine göre altı ay önce kızlarını dünyaya getirip ikinciye anne olmanın heyecanını yaşayan eşinin oyunculuğuna övgüler yağdıran Koru “Uzun süredir çalışıyorlar umarım oyun güzel olacak, onlar kadar ben de heyecanlıyım. Beklentimiz büyük. Provaları izledim güzel ve keyifli bir oyun. Ben Azra’yı çok yetenekli buluyorum tabii ki yetenekli birinin evde oturmasını kimse istemez. Ben bu konuda onu sadece desteklerim isteği olursa elimden ne gelirse yaparım. Bir eşin en önemli görevi bu değil mi? Ben başarılı buluyorum benim başarılı buluyor almam yanlı olabilir. Önemli olan seyircinin bulması” diye konuştu.