Tiyatroya dönen Azra Akın'a eşinden destek: Çok yetenekli buluyorum, evde oturmasını istemezdim
Azra Akın 5 yıl aradan sonra “Kaktüs Çiçeği” adlı oyunla tiyatro sahnesine döndü. Eşini bu özel gecede yalnız bırakmayan Atakan Koru, Akın’a tam destek verdi.
Azra Akın 5 yıl aradan sonra “Kaktüs Çiçeği” adlı oyunla tiyatro sahnesine döndü.
Başrollerini Azra Akın ile Engin Benli’nin paylaştığı ‘Kaktüs Çiçeği’ oyununun prömiyeri önceki akşam Maslak Uniq’te gerçekleşti.
Sanat dünyasından pek çok ismin yer aldığı gecede, Atakan Koru da beş yıl sonra tiyatro sahnesine çıkan eşi Azra Akın’ı yalnız bırakmadı.
Milliyet’in haberine göre altı ay önce kızlarını dünyaya getirip ikinciye anne olmanın heyecanını yaşayan eşinin oyunculuğuna övgüler yağdıran Koru “Uzun süredir çalışıyorlar umarım oyun güzel olacak, onlar kadar ben de heyecanlıyım. Beklentimiz büyük. Provaları izledim güzel ve keyifli bir oyun. Ben Azra’yı çok yetenekli buluyorum tabii ki yetenekli birinin evde oturmasını kimse istemez. Ben bu konuda onu sadece desteklerim isteği olursa elimden ne gelirse yaparım. Bir eşin en önemli görevi bu değil mi? Ben başarılı buluyorum benim başarılı buluyor almam yanlı olabilir. Önemli olan seyircinin bulması” diye konuştu.