Tolga Çevik en beğendiği komedyeni açıkladı: 'Çok yaratıcı, çok da komik, bayılıyorum ona'

Arkadaşım Hoşgeldin ve Komedi Dükkanı gibi programlarla tanınan Tolga Çevik, yeni komedyenler arasında en beğendiği kişiyi açıkladı.

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Tolga Çevik en beğendiği komedyeni açıkladı: 'Çok yaratıcı, çok da komik, bayılıyorum ona' - Resim : 1

Komedyen Tolga Çevik, İbrahim Selim'in programına konuk oldu. Çevik burada, yeni komedyenler arasında en beğendiği ismi açıkladı. 

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Tolga Çevik en beğendiği komedyeni açıkladı: 'Çok yaratıcı, çok da komik, bayılıyorum ona' - Resim : 2

Çevik, en beğendiği komedyen olarak Giray Altınok'u işaret etti. Ünlü isim programda, "Giray'ı çok seviyorum, çok efsane bir çocuk. Çok beyefendi bir insan, çok yaratıcı, çok da komik. Bayılıyorum ona" ifadelerini kullandı.

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Tolga Çevik en beğendiği komedyeni açıkladı: 'Çok yaratıcı, çok da komik, bayılıyorum ona' - Resim : 3

Bu açıklamanın ardından Altınok, Çevik'in övgü dolu sözleri hakkında X hesabı üzerinden "Gurur somut haliyle böyle bir şey arkadaşlar. Ağzınız açık izlediğiniz insanların sizin için böyle bir cümle kurması. Ne mutlu bana" yanıtını verdi.

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Tolga Çevik en beğendiği komedyeni açıkladı: 'Çok yaratıcı, çok da komik, bayılıyorum ona' - Resim : 4

Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge Yılmaz'la evli olan Çevik'in, Cem Yılmaz'dan farklı bir isim söylemesi sosyal medyada dikkat çekti. 