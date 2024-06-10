Tolga Çevik en beğendiği komedyeni açıkladı: 'Çok yaratıcı, çok da komik, bayılıyorum ona'

Çevik, en beğendiği komedyen olarak Giray Altınok'u işaret etti. Ünlü isim programda, "Giray'ı çok seviyorum, çok efsane bir çocuk. Çok beyefendi bir insan, çok yaratıcı, çok da komik. Bayılıyorum ona" ifadelerini kullandı.