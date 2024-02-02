Tolga Sarıtaş'tan evlilik açıklaması: Yakın zamanda duyacaksınız

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Ünlü modacı Yıldırım Mayruk'un kızı Zeynep Mayruk ile 4 yıldır birlikte olan Tolga Sarıtaş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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Ünlü oyuncu, "Evlilik ne zaman?" sorusuna, "Çok mutluyum, çok güzel bir birlikteliğimiz var. Şöyle söyleyeyim size; evlilikle ilgili çalışmalarımız var. Yakın zamanda sizler de duyacaksınız" cevabını verdi.
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"BU SEZON EKRANLARDA YOKUM"
Bu yıl için yeni projeleri olup olmadığı sorulan Tolga Sarıtaş, "O konuda acelem yok, yüreğimin ve heyecanımın güzel hissettiği doğru projeyi bekliyorum.''
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"Bu sezon ekranlarda yokum gibi duruyor ama önümüzdeki yıl için görüşmelerim devam ediyor, hayırlısı diyelim" şeklinde konuştu."