Tolga Sarıtaş'tan evlilik açıklaması: Yakın zamanda duyacaksınız

Önceki gün Nişantaşı'nda sevgilisi Zeynep Mayruk ile görüntülenen oyuncu Tolga Sarıtaş, evlilik sorularına yanıt verdi.

1 / 4
Tolga Sarıtaş'tan evlilik açıklaması: Yakın zamanda duyacaksınız - Resim : 1

Ünlü modacı Yıldırım Mayruk'un kızı Zeynep Mayruk ile 4 yıldır birlikte olan Tolga Sarıtaş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

2 / 4
Tolga Sarıtaş'tan evlilik açıklaması: Yakın zamanda duyacaksınız - Resim : 2

Ünlü oyuncu, "Evlilik ne zaman?" sorusuna, "Çok mutluyum, çok güzel bir birlikteliğimiz var. Şöyle söyleyeyim size; evlilikle ilgili çalışmalarımız var. Yakın zamanda sizler de duyacaksınız" cevabını verdi.

3 / 4
Tolga Sarıtaş'tan evlilik açıklaması: Yakın zamanda duyacaksınız - Resim : 3

"BU SEZON EKRANLARDA YOKUM"

Bu yıl için yeni projeleri olup olmadığı sorulan Tolga Sarıtaş, "O konuda acelem yok, yüreğimin ve heyecanımın güzel hissettiği doğru projeyi bekliyorum.''

4 / 4
Tolga Sarıtaş'tan evlilik açıklaması: Yakın zamanda duyacaksınız - Resim : 4

"Bu sezon ekranlarda yokum gibi duruyor ama önümüzdeki yıl için görüşmelerim devam ediyor, hayırlısı diyelim" şeklinde konuştu."