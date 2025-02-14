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Tolgahan Sayışman'dan Almeda Abazi'ye çifte kutlama: "Doğum günün ve de evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun"
Oyuncu Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi'nin hem doğum gününü hem evlilik yıldönümlerini kutladı. Sayışman, paylaşımında; "Ailemizin kraliçesi, iyi ki doğdun" ifadelerini kullandı.
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Oyuncu Tolgahan Sayışman, 2008'de düzenlenen Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasını kazanan Almeda Abazi ile 13 Şubat 2017'de Los Angeles'ta evlendi.
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2019'da Efehan adını verdikleri çocuklarının doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan çiftin 2021 yılında da kızları Alina dünyaya geldi.
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Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla hem 8'inci evlilik yıl dönümünü hem de eşinin doğum gününü kutladı.
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Tolgahan Sayışman, eşiyle birlikte olduğu özel anları takipçileriyle paylaşarak duygularını şu sözlerle dile getirdi; "Ailemizin kraliçesi, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Doğum günün ve evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Seni çok seviyorum."