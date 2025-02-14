Tolgahan Sayışman'dan Almeda Abazi'ye çifte kutlama: "Doğum günün ve de evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun"

Tolgahan Sayışman, eşiyle birlikte olduğu özel anları takipçileriyle paylaşarak duygularını şu sözlerle dile getirdi; "Ailemizin kraliçesi, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Doğum günün ve evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Seni çok seviyorum."