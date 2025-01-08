Tom Holland ve Zendaya’nın nişanlandığı doğrulandı
Örümcek-Adam filminin setinde tanışarak ilişki yaşamaya başlayan Zendaya ve Tom Holland, ABD basınından TMZ'nin haberine göre resmen nişanlandı.
2025 Altın Küre Ödülleri'nde "Challengers" yıldızı Zendaya, "Müzikal Veya Komedi Filminde En İyi Kadın Oyuncu" kategorisinde aday gösterildi ve ödül törenine gösterişli, yanık turuncu saten bir elbise ve uyumlu topuklu ayakkabılarıyla katıldı.
Fotoğraf: Getty
Zendaya'nın parmağında takılı olan büyük bir elmas yüzük, aktör Tom Holland ile olan nişanlanıp nişanlanmadıkları konusunda spekülasyon yarattı.
Fotoğraf: Getty
Zendaya'nın elmas yüzüğünü gören hayranlar genç yıldızın Tom Holland'la nişanlanmış olabileceği konusunda bir tartışma başlattı. TMZ’ye göre Tom, Zendaya’nın babası Kazembe Ajamu Coleman‘la evlilik onayı almak için aylar önce buluştu.
Fotoğraf: Getty
Diken.com’un haberine göre Zendaya’nın babası onay verdi ancak Tom, en doğru zaman için bekledi. 28 yaşındaki oyuncunun Noel tatili sırasında evde sadece ikisinin olduğu bir anda evlenme teklif ettiği iddia edildi.
Fotoğraf: Getty