Tuba Büyüküstün ikizleriyle Kapadokya'da kar keyfi yaptı

Tuba Büyüküstün 13 yaşındaki kızları Toprak ve Maya ile Kapadokya’ya giderek kar keyfi yaptı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
1 / 5
Tuba Büyüküstün ikizleriyle Kapadokya'da kar keyfi yaptı - Resim : 1

2017 yılında boşandığı oyuncu Onur Saylak'tan ikiz kızları olan Tuba Büyüküstün, Kapodokya'ya tatile gitti.

2 / 5
Tuba Büyüküstün ikizleriyle Kapadokya'da kar keyfi yaptı - Resim : 2

İstanbul ve Paris arasında mekik dokuyan Büyüküstün, son olarak 13 yaşındaki ikizleriyle birlikte Kapadokya’ya gitti.

3 / 5
Tuba Büyüküstün ikizleriyle Kapadokya'da kar keyfi yaptı - Resim : 3
4 / 5
Tuba Büyüküstün ikizleriyle Kapadokya'da kar keyfi yaptı - Resim : 4

Kış aylarında ayrı bir güzelliğe bürünen Kapadokya’da kızlarıyla kar keyfi yaparak eğlenceli anlar yaşadı.