Tuba Büyüküstün ikizleriyle Kapadokya'da kar keyfi yaptı
Tuba Büyüküstün 13 yaşındaki kızları Toprak ve Maya ile Kapadokya’ya giderek kar keyfi yaptı.
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2017 yılında boşandığı oyuncu Onur Saylak'tan ikiz kızları olan Tuba Büyüküstün, Kapodokya'ya tatile gitti.
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İstanbul ve Paris arasında mekik dokuyan Büyüküstün, son olarak 13 yaşındaki ikizleriyle birlikte Kapadokya’ya gitti.
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Kış aylarında ayrı bir güzelliğe bürünen Kapadokya’da kızlarıyla kar keyfi yaparak eğlenceli anlar yaşadı.