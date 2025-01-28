Tuba Büyüküstün, Paris Moda Haftası'nda şıklığı ile dikkatleri üzerine topladı
Şimdilerde Paris'te olan dünyaca ünlü Türk oyunculardan Tuba Büyüküstün, moda haftasına damga vurdu. Defileye katılan Büyüküstün, mankenleri gölgede bıraktı.
Moda dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan Paris Couture Moda Haftası, İlkbahar/Yaz 2025 sezonunun trendlerini belirlemek üzere moda tutkunlarıyla buluştu. Etkinliğin en dikkat çeken detaylarından biri de, Tuba Büyüküstün'ün, Georges Hobeika defilesine katılımıydı.
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Tuba Büyüküstün, katıldığı defilede şıklığıyla adından söz ettirdi. Mankenleri adeta gölgede bırakan Büyüküstün, elbisesindeki çiçekli işlemeler ve sofistike detaylarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Fotoğraf: Getty
İnce zevkini ve stilini bir kez daha gözler önüne seren oyuncu güzel oyuncunun sosyal medyada paylaşılan kareleri takipçileri tarafından övgü dolu yorumlarla karşılandı.
Fotoğraf: Getty
Hayranları, "Hem zarif hem de iddialı" yorumlarıyla Büyüküstün'ün stilini övdü.
Fotoğraf: Getty