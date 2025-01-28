Tuba Büyüküstün, Paris Moda Haftası'nda şıklığı ile dikkatleri üzerine topladı

Moda dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan Paris Couture Moda Haftası, İlkbahar/Yaz 2025 sezonunun trendlerini belirlemek üzere moda tutkunlarıyla buluştu. Etkinliğin en dikkat çeken detaylarından biri de, Tuba Büyüküstün'ün, Georges Hobeika defilesine katılımıydı.

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