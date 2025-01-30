Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik'in 'Paris' pozuna beğeni yağdı
2 yıldır kızlarıyla Paris'te yaşayan oyuncu Tuba Büyüküstün, kendisi gibi oyuncu Fırat Çelik ile Paris'te buluştu.
Yaklaşık 2 yıldır ikiz kızları Toprak ve Maya ile Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, Fırat Çelik ile buluştu.
PARİS'TE BAŞ BAŞA POZ
Bir kafede buluşan ünlü oyuncular, keyifli anlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.
Büyüküstün ve Çelik'in paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
''SENEYE DE PARİS'TEYİZ GİBİ"
Kara Para Aşk, Gönülçelen ve Zeytin Ağacı gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, birkaç ay önce "Televizyon ekranlarına dönecek misiniz?" sorusuna şu sözlerle yanıt vermişti:
"Şu anda televizyon için projem yok. Belli de olmaz ama seneye de Paris'teyiz gibi duruyor. Çocuklar oradayken benim burada olmam zor. Çocuklar ordayken çalışmayı tercih etmiyorum aslında. Çok aşık olmadığım bir iş olmadıkça kışın çalışmıyorum. Eğer bir projede olursa da annem geliyor. Kızlar, anneanneleriyle kalıyor."