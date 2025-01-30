Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik'in 'Paris' pozuna beğeni yağdı

''SENEYE DE PARİS'TEYİZ GİBİ"

Kara Para Aşk, Gönülçelen ve Zeytin Ağacı gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, birkaç ay önce "Televizyon ekranlarına dönecek misiniz?" sorusuna şu sözlerle yanıt vermişti:

"Şu anda televizyon için projem yok. Belli de olmaz ama seneye de Paris'teyiz gibi duruyor. Çocuklar oradayken benim burada olmam zor. Çocuklar ordayken çalışmayı tercih etmiyorum aslında. Çok aşık olmadığım bir iş olmadıkça kışın çalışmıyorum. Eğer bir projede olursa da annem geliyor. Kızlar, anneanneleriyle kalıyor."