Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak'ın kızları Maya ve Toprak, 13 yaşına girdi
Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak çiftinin ikiz kızları Maya ile Toprak, 13 yaşına girdi. Büyüküstün, ikiz kızlarının 13. yaş gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutladı.
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Oyuncu Tuba Büyüküstün, 2011 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te meslektaşı Onur Saylak ile nikah masasına oturmuştu.
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Çift 2012 yılında da ikiz kızları Maya ve Toprak'ı kucaklarına aldı. Çiftin gözlerden uzak büyütmeyi tercih ettikleri kızları büyüdü.
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Özel hayatlarını basından uzak yaşamayı tercih eden iki ünlü oyuncu, 2017 yılında tek celsede boşandı. Çiftin kızları da uzun süredir Paris'te yaşıyor. Ünlü çift de vakitlerinin büyük bir kısmını kızlarıyla Paris'te geçiriyor.
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Ünlü oyuncular Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, ikiz kızları Maya ve Toprak’ın 13. yaş gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutladı.