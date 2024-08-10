Tuba Büyüküstün'den tatil pozları: Deniz, güneş, kum, kitabım ve ben

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, şimdilerde İspanya'da tatilin tadını çıkarıyor. Büyüküstün sahilde verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

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Tuba Büyüküstün'den tatil pozları: Deniz, güneş, kum, kitabım ve ben - Resim : 1

Son dönemde Zeytin Ağacı dizisinin ikinci sezonunda rol alan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, yoğun çalışma sezonunun ardından tatilin tadını çıkarıyor. 

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Tuba Büyüküstün'den tatil pozları: Deniz, güneş, kum, kitabım ve ben - Resim : 2

İspanya'da sahilde çektiği pozlarını sosyal medya takipçileriyle paylaşan Büyüküstün, doğal güzelliğiyle büyük ilgi topladı.

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Tuba Büyüküstün'den tatil pozları: Deniz, güneş, kum, kitabım ve ben - Resim : 3

Ünlü oyuncu, paylaşımına "Deniz, kum, güneş, kitabım ve ben. Tam bir yengeç burcu menüsü" notunu düştü.

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Tuba Büyüküstün'den tatil pozları: Deniz, güneş, kum, kitabım ve ben - Resim : 4

Öte yandan Tuba  Büyüküstün, birkaç ay önce "Televizyon ekranlarına dönecek misiniz?" sorusuna "Şu anda televizyon için projem yok. Belli de olmaz ama seneye de Paris'teyiz gibi duruyor. Çocuklar oradayken benim burada olmam zor. Çocuklar ordayken çalışmayı tercih etmiyorum aslında. Çok aşık olmadığım bir iş olmadıkça kışın çalışmıyorum. Eğer bir projede olursa da annem geliyor. Kızlar, anneanneleriyle kalıyor" yanıtını vermişti.