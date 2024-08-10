Tuba Büyüküstün'den tatil pozları: Deniz, güneş, kum, kitabım ve ben

Öte yandan Tuba Büyüküstün, birkaç ay önce "Televizyon ekranlarına dönecek misiniz?" sorusuna "Şu anda televizyon için projem yok. Belli de olmaz ama seneye de Paris'teyiz gibi duruyor. Çocuklar oradayken benim burada olmam zor. Çocuklar ordayken çalışmayı tercih etmiyorum aslında. Çok aşık olmadığım bir iş olmadıkça kışın çalışmıyorum. Eğer bir projede olursa da annem geliyor. Kızlar, anneanneleriyle kalıyor" yanıtını vermişti.