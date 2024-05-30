Tuba Ünsal atak geçirdi: "Hayatımın en zor gecesiydi"
Şimdilerde Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde rol alan Tuba Ünsal, bir süredir Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastalığı ile mücadele ediyor. Güzel oyunun hastalığı dün gece nüksetti ve hastaneye kaldırıldı.
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Şimdilerde Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde hayat verdiği Mara Hatun karakteri ile dikkat çeken Tuba Ünsal, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren ünlü isimlerin başında geliyor.
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Güzel oyuncu Tuba Ünsal'ın hastalığı nüksetti ve gece saatlerinde apar topar hastaneye kaldırıldı.
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Ünsal; 'Dün gece geçirdiğim FMF atağı neticesinde kaldırıldığım hastanedeki çalışanlara çok teşekkür ederim. Sanırım hayatımın en zor gecesiydi. Elimi tutan acımı dindirmek için koşturan herkese kalbimden bir parça bıraktım' ifadelerini kullandı.
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Ünlü oyuncu ayrıca; "Bugün vücudumun atak sonrası perişan halinden sete de gidemedim. Benim yanımda olan tüm Miray yapım ekibine ve Abdullah Bulut managemente de ayrıca teşekkür ederim" dedi.